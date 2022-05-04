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Manisa'da sahte plakalı otomobiliyle yakalandı
Jandarma ekiplerine yakalanan Hasan Hüseyin S.'nin kullandığı hurdaya ayrılmış sahte plakalı otomobili trafikten men edildi.
- 04.05.2022 - 13:52
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamasında Hasan Hüseyin S. yönetimindeki otomobil durduruldu.
Otomobile yapılan sorgulamada, sistem üzerindeki şase numaraları ile araba üzerindeki şase numaralarının uyuşmadığı tespit edildi.
Trafikten men edildi
Sürücü belgesi bulunmayan Hasan Hüseyin S. hakkında işlem yapan ekipler, otomobili trafikten men etti.
Ekipler ayrıca, sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uyguladı.