Petrol
109.04
3.88%
Euro
15.62
0.23%
Dolar
14.83
0.22%
Altın
890.33
0.04%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
583.721
0.25%
BTXN Coin
15.59
-4.76%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Manisa'da sahte plakalı otomobiliyle yakalandı

    Jandarma ekiplerine yakalanan Hasan Hüseyin S.'nin kullandığı hurdaya ayrılmış sahte plakalı otomobili trafikten men edildi.
    • 04.05.2022 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da sahte plakalı otomobiliyle yakalandı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamasında Hasan Hüseyin S. yönetimindeki otomobil durduruldu.

    Otomobile yapılan sorgulamada, sistem üzerindeki şase numaraları ile araba üzerindeki şase numaralarının uyuşmadığı tespit edildi.

    Trafikten men edildi

    Sürücü belgesi bulunmayan Hasan Hüseyin S. hakkında işlem yapan ekipler, otomobili trafikten men etti.

    Ekipler ayrıca, sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uyguladı.

    Manisa da sahte plakalı otomobiliyle yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Liverpool'dan dudak uçuklatan hücum performansı
    Dünyadan futbol

    Liverpool'dan dudak uçuklatan hücum performansı

    Putin, yaptırımlara karşı hazırlanan kararnameyi imzaladı
    Dünya

    Putin, yaptırımlara karşı hazırlanan kararnameyi imzaladı

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Görüş Bildir