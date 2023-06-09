Manisa'da sel! Otomobil çöken yola düştü Demirci ilçesindeki sel sırasında bir yolda çökme meydana geldi. Zor anların yaşandığı sokakta bir araç çöken çukura girdi.

DHA

Yurdun belirli bölgelerinden bildirilen sel olayları bu kez Manisa'dan geldi.

Demirci ilçesinde etkili olan sağanak, yerini yavaş yavaş sele bıraktı.

Sel nedeniyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yollarda çökme oluştu.

Metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağışın düştüğü ilçede 1,5 saat süren sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar suyla doldu.

İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Doğal gaz çalışması için kazılan yollar suyla doldu.

Otomobil, çöken yola düştü

Bazı araçların çamura saplandığı selde, bir otomobil ise çökme meydana gelen yolda çukura düştü.

Yağış nedeniyle yamaçlardan sel sularıyla gelen çamur ve molozlar trafiği olumsuz etkilerken, park halindeki çok sayıda araca da zarar verdi.

Otomobil, vatandaşların yardımı ve iş makinesiyle saplandığı çukurdan çıkarıldı.

İlçede yağış nedeniyle altyapı da zarar görürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sel sularının çekildiği ilçede temizlik ve onarım çalışması başlattı.