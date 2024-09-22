Manisa'da sepetli motosiklet şarampole devrildi Yokuş inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sepetli motosikletin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

DHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki Yaşar Mutlu, kullandığı motosikletinin sepetine Ali Baştürk ve eşi Meryem Baştürk'ü de alarak evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Kızıltepe mevkisine geldiklerinde yokuş inerken Mutlu, motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Savrularak kontrolden çıkan sepetli motosiklet, şarampole devrildi.

Sürücü Mutlu ile Meryem Baştürk yaralanırken, Ali Baştürk ise hayatını kaybetti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Ali Baştürk'ün cansız bedeni ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)