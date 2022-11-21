Manisa'da şiddetli yağış hayatı felç etti, vatandaşlar mahsur kaldı

Öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış tüm kenti etkisi altına aldı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Manisa il genelinde, öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış vatandaşların hayatını felç etti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi’nde, cadde ve sokaklar su baskınlarından etkilendi, sokak üzerindeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

Bazı vatandaşlar kovalarla evlerini basan yağmur sularını boşaltmaya çalıştı.

Ev girişinin tamamen suyla dolması nedeniyle bazı vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı.

Binaların yanında otopark içinde bulunan araçlar yarıya kadar suya gömüldü.

Manisa'da şiddetli yağış hayatı felç etti, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı ViDEO

"Sigorta maliyetleri nedeniyle sigortadan çıkarmıştık"

İş yerinin sular altında kaldığını söyleyen Terzi Hasan Alfıstık, "Anayol ve polisevinin oradan gelen bütün yağmur suları burada. Evim de iş yerim de burada ama önemli olan iş yerim. İş yerimi su bastı. Sigorta maliyetleri nedeniyle sigortadan da çıkarmıştık. Şu anki zarar belli değil. İçeride dikiş makinelerim var. Bir tanesi 5 bin TL, 8 tane dikiş makinem var." dedi.





İtfaiye ekipleri harekete geçti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de suların tahliyesi için çalışma başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de yağışın ardından harekete geçti.

İHA'nın haberine göre, ekipler, şehrin birçok noktasında hem su baskınlarını tahliye ediyor hem de yeni su baskınları yaşanmaması için önlem alıyor.



