Manisa'da şirket parası ve çekleriyle kaçan şoför yakalandı

Malzeme taşımak için yola çıkan nakliye aracı şoförü, mola verdikleri sırada, şirket tarafından kendisine teslim edilen 200 bin TL nakit para, çek ve senetle kaçmasının ardından bulundu.

Bursa’dan İzmir’e malzeme taşımak için 27 Kasım günü bir nakliye aracı yola çıktı.

H.B. yönetimindeki bir şirkete ait 45 TA 895 plakalı tır, saat 11.00 sıralarında Akhisar’da bir restorana ait otoparkta mola verdi.

Mola sırasında aracı kullanan H.B., yanındaki yedek şoför M.G. uyurken şirkete ait olan 200 bin TL’yi, çek ve senetleri alarak kayıplara karıştı.

JANDARMAYA HABER VERİLDİ

M.G., uyandığında arkadaşını ve paraları göremeyince durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

ARKADAŞININ EVİNDEN ÇIKTI

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları incelemede şüpheli H.B.’nin, Manisa il merkezinde Yunusemre ilçesinde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

TUTUKLANDI

JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli H.B. çaldığı para, çek ve senetlerle birlikte yakalandı. H.B.’nin, yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



