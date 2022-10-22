İki kardeş mahallede oynadıkları sırada 3 gün arayla aynı köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuklardan biri sırtından biri de sırtından ısırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başıboş sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor...

Gencinden yaşlısına birçok insanın ölümüne neden olan sokak köpekleri, bu kez Manisa'da can yaktı.

Yunusemre ilçesinde sokakta biisklet süren 9 yaşındaki Mustafa Kerem Ergül'ün peşine köpek takıldı.

Kalçasından ısırdı

Korkuyla biiskletinden atlayarak kaçmaya çalışan Ergül'ü yakalayan köpek yere düşürerek kalçasından ısırdı.

Durumu fark eden restoran işletmecisi küçük çocuğun yardımına koştu.

3 gün sonra yine saldırdı

Yaşanan korkunç olaydan 3 gün sonra aynı köpek bu kez de Ergül'ün 6 yaşındaki kız kardeşi Cennet Ergül'e saldırdı.

Sokakta koşarak oyun oynayan küçük kız, sırtından ısırıldı. Ağabeyini kurtaran işletmeci Yüksel Demirci, bu kez Cenneti'i de kurtardı.

İki kardeşe tedbir amacıyla kuduz aşısı vuruldu.

O anlar kamerada

Saldırı anları ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın aktarımına göre; Ergül ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine belediye ekipleri de barınağa götürdükleri köpeğin kuduz olmadığını belirtti.

Manisa'da sokak köpeğinin 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada VİDEO



"Hayvan düşmanı değiliz"

3 gün arayla 2 kardeşi sokak köpeğinden kurtaran Yüksel Demirci, "Köpeklerle başımız belada. 3 gün arayla 2 çocuğu köpek ısırdı. Köfte yapıyordum. Çocuğun bağırışını duydum. Koştuğumda zaten çocuğu altına almıştı. Çocuğu kurtardık, köpeği uzaklaştırdık. Ancak çocuğu ısırdığı için yaralıydı. 3 gün sonra ilginç bir şekilde aynı çocuğun kardeşini yine aynı köpek ısırdı. Biz çözüm istiyoruz, bu köpeklerin toplanmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Hayvan düşmanı değiliz, bizim de kedimiz, köpeğimiz, kuşlarımız var. Sadece başıboş hayvanlar noktasında yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız dışarı çıkar çıkmaz saldırıyorlar"

Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Figen Sardaş, "Muradiye artık sokak köpekleri nedeniyle yaşanılmaz hale geldi. Hepimiz hayvanseveriz, benim de hayvanlarım var ama bu sokak köpeklerinin toplanıp, korunaklı, uygun bir alanda yaşamaları sağlanmalı. Çünkü çocuklarımız dışarı çıkar çıkmaz saldırıyorlar. Çiğ etle beslendikleri için de saldırgan oluyorlar. Sokak köpekleri tarafından ısırılan kişi sayısı bir değil, iki değil. Artık bir önlem alınmalı. diye konuştu.