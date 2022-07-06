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    Manisa’da, sopalı ve kazmalı yol verme kavgası

    Trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sopalar ve kazmalar ile saldırdı. 1’i ağır 4 kişi ağır yaranırken, kavgaya karışan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.
    • 06.07.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 15:25
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    Manisa’da, sopalı ve kazmalı yol verme kavgası

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde, D.C. (64) ile yabancı uyruklu M.E.S (26), M.E.S (28) ve A.M (24) arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüdü.

    Taraflar birbirlerine, sopalar ve kazmalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    8 gözaltı

    DHA’nın haberine göre; kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20) Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan, durumu ağır olan T.B. bu hastanede yapılan ik müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.

    Manisa’da, sopalı ve kazmalı yol verme kavgası #1

    Manisa’da, sopalı ve kazmalı yol verme kavgası #2


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