Haberler

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı

Manisa'da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı

İçerisinde az miktarda su bulunan ve 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen Aybars Çakır, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.