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    Manisa'da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı

    İçerisinde az miktarda su bulunan ve 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen Aybars Çakır, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 17.08.2022 - 07:20
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    Manisa'da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiindeki  zeytinlik arazide oynayan 2 yaşındaki Aybars Çakır, 30 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğinde olan bir su kuyusuna düştü.

    Çocuğun içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.

    Ekipler seferber oldu

    Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çocukla konuşarak bir yandan sesini alan itfaiye ekipleri, diğer yandan da iş makinesi ile çocuğa ulaşmaya çalıştı.

    Aybars kurtarıldı

    Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları Aybars'ı halat yardımıyla olduğu yerden çıkardı.

    DHA'nın haberine göre; kolundan yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Baba Orhan Çakır ve anne Nazlı Çakır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Manisa da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı #1

    Manisa da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı #2

    Manisa da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı #3

    Manisa da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı #4

    Manisa da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı #5

    Manisa da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı #6

    Manisa da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı #7


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