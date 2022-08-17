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- Manisa'da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı
Manisa'da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarıldı
- 17.08.2022 - 07:20
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiindeki zeytinlik arazide oynayan 2 yaşındaki Aybars Çakır, 30 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğinde olan bir su kuyusuna düştü.
Çocuğun içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler seferber oldu
Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çocukla konuşarak bir yandan sesini alan itfaiye ekipleri, diğer yandan da iş makinesi ile çocuğa ulaşmaya çalıştı.
Aybars kurtarıldı
Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları Aybars'ı halat yardımıyla olduğu yerden çıkardı.
DHA'nın haberine göre; kolundan yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Baba Orhan Çakır ve anne Nazlı Çakır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.