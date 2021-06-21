Manisa’da sulama havuzuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bahçesindeki havuza düşerek boğulan 2,5 yaşındaki çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Murat Evren (40) ve eşi Ümmü Evren, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Bağarası mevkisinde bulunan bahçelerinde çalışırken, ailenin tek çocuğu olan 2,5 yaşındaki Mustafa Burak Evren bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, onun havuzda çırpındığını gördü.

MİNİK BEDENİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Baba Murat Evren havuza atlayarak, çocuğunu kurtardı. Çocuğun su yuttuğunu gören aile, hemen Alaşehir Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.

Alaşehir’den Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mustafa Burak Evren, sabaha karşı hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafa Burak Evren'in cenazesi, evlerinde helallik alınmasının ardından Kozca Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazında baba Murat Evren ayakta durmakta zorlanırken, anne Ümmü Evren'in yorgun ve bitkin bir halde olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.