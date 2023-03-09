Manisa’da şüpheli valizden sucuk ve kıyafet çıktı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Fatih Parkı’na bırakılan valiz korkuya neden oldu.
Parkta ağaç dibine bırakılan şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, valizde bomba olabileceği ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Polisler güvenlik şeridi çekti
İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgeye polisler tarafından güvenlik şeridi çekildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valize fünye yerleştirdi.
Sucuk ve kıyafet çıktı
Valizin fünyeyle patlatılmasının ardından içinden sucuk ve çeşitli kıyafetler çıktı.
Valiz bulunduğu yerden polis ekiplerince alınırken, üzerinde Hafize Delen isminin yer aldığı öğrenildi.