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    Manisa'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı

    Manisa'da süt kamyoneti ve kamyonun çarpışması sonucu iki araç hurdaya döndü. Kazayı yapanlardan biri ise kayıplara karıştı.
    • 31.08.2022 - 05:18
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    Manisa'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı

    Manisa'da saat 20.45 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

    İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Zeynel Abidin K. idaresindeki 45 ABV 786 plakalı süt kamyoneti ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 HH 750 plakalı kamyon çarpıştı.

    İki araç da hurdaya döndü

    Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, 64 HH 750 plakalı kamyonun sürücüsü olay yerinde kaçtı.

    Manisa da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı #1

    Trafik seyrine döndü

    İHA'nın haberine göre, yaralamanın meydana gelmediği kazada, İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı #2

    Manisa da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı #3


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