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    Manisa'da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü

    Manisa Turgutlu'da 74 yaşındaki Yusuf Arslan, tamir için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşüp, ağır yaralandı.
    • 26.12.2022 - 18:22
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    Manisa'da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü

    Saat 16.00 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Arif Hikmet Şentüfekçi Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda Yusuf Arslan, havalandırma boşluğuna su girince tamir için çatıya çıktı.

    Çatıda yürürken ayağı kayan Arslan, havalandırma boşluğuna düştü.

    Ağır yaralandı

    İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri Arslan'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Arslan, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumu ağır olan Yusuf Arslan, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Manisa da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü #1

    Manisa da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü #2

    Manisa da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü #3

    Manisa da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü #4

    Manisa da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü #5


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