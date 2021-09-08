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Manisa'da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü

Manisa'da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü

Tarihi evlerin bulunduğu sokaktaki yangının büyümemesi için itfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalleli de seferber oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.