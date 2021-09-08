Euro
9.9563
0.65%
Dolar
8.417
0.81%
Altın
486.07
0.92%
Borsa
1.449
-0.36%
Bitcoin
392.364
-8.30%
EXEN Coin
23.06
-7.57%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Manisa'da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü

    Tarihi evlerin bulunduğu sokaktaki yangının büyümemesi için itfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalleli de seferber oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü

    Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan, Uğur Kılınçlıoğlu ile Ali Şahin'e ait iki katlı bitişik evin çatısından alevler yükseldi.

    Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin zemin katında bulunan küçükbaş hayvanlar, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.

    Manisa'da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü VİDEO


    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #1

    YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Öte yandan yanan evlerin dar sokakta olması ve içeride bulunan samanların da alev alması, yangına müdahaleyi zorlaştırsa da mahallelinin yardımıyla yangın, başka evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #2

    İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

    Yangın bölgesinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin, yoğun dumandan etkilenen  vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #3

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #4

    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #5

    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #6

    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #7

    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #8

    Manisa da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir