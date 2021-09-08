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- Manisa'da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü
Manisa'da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü
- İHA
- 08.09.2021 - 10:59
- Güncelleme : 08.09.2021 - 11:38
Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan, Uğur Kılınçlıoğlu ile Ali Şahin'e ait iki katlı bitişik evin çatısından alevler yükseldi.
Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin zemin katında bulunan küçükbaş hayvanlar, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.
Manisa'da tarihi sokakta yangın çıktı: 2 taş ev küle döndü VİDEO
YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan yanan evlerin dar sokakta olması ve içeride bulunan samanların da alev alması, yangına müdahaleyi zorlaştırsa da mahallelinin yardımıyla yangın, başka evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Yangın bölgesinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin, yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.