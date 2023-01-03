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    Manisa'da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı

    Kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 5 terör şüphelisi gözaltına alınırken şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 03.01.2023 - 17:04
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    Manisa'da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Sınır bölgelerinde yoğun gücenlik önlemleri alan ekipler, yurt içerisinde bulunan terör şüphelilerini kıskıvrak yakalıyor.

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasına yönelik düzenlenen çalışma başlattı.

    5 şüpheli tespit edildi

    Başlatılan çalışma kapsamında, Suriye'de eğitim alıp yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 5 kişinin kentin Salihli ilçesinde olduğu belirlendi.

    Şüpheliler gözaltına alındı

    İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 28 Aralık'ta şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı.

    Manisa da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı #1

    Suç unsurları yakalandı

    Şüphelilerin ev ve üzerlerinde bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koyuldu.

    4 şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Manisa da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı #2

    Manisa da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı #3

    Manisa da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı #4

    Manisa da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı #5

    Manisa da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı #6


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