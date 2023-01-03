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- Manisa'da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı
Manisa'da terör operasyonu: 5 Suriyeli gözaltı
- 03.01.2023 - 17:04
Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Sınır bölgelerinde yoğun gücenlik önlemleri alan ekipler, yurt içerisinde bulunan terör şüphelilerini kıskıvrak yakalıyor.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasına yönelik düzenlenen çalışma başlattı.
5 şüpheli tespit edildi
Başlatılan çalışma kapsamında, Suriye'de eğitim alıp yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 5 kişinin kentin Salihli ilçesinde olduğu belirlendi.
Şüpheliler gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 28 Aralık'ta şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı.
Suç unsurları yakalandı
Şüphelilerin ev ve üzerlerinde bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koyuldu.
4 şüpheli tutuklandı
DHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.