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    Manisa’da, tilkinin camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

    Camiye giren bir tilki, imamın ayakkabılarını çaldıktan sonra mezarlıkta gezen tavuğu da alıp kayıplara karıştı. İlginç hırsızlık, caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 20.09.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:52
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    Manisa’da, tilkinin camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

    Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Yuntdağı bölgesinde bulunan Yuntdağyenice Mahallesi’nde bulanan Yenice Mahalle Camisi’nde İmam Murat Vargün'ün, namaz sonrası camide kalarak Kur’an-ı Kerim okurken ayakkabıları çalındı.

    İmamın ayakkabısını çalan ise bir tilki çıktı.

    Vargün’ün ayakkabısını çalan tilki, caminin hemen yanındaki mezarlığa götürdü.

    Tavukları gördü, ayakkabıyı bıraktı

    Burada tavukların gezindiğini gören tilki, ayakkabıyı bırakarak aldığı tavukla birlikte kayıplara karıştı.

    İHA’nın haberine göre; tavukların sesini duyduktan sonra mezarlığa gelen tavukların sahibi İsmail Karademir, tilkiyle karşılaştı. Tilkiyi kovalayan Karademir’in tavukları da tilkiyle beraber kayboldu.

    Manisa’da, tilkinin camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada #1

    “Camide hocanın ayakkabıları vardı, başka da ayakkabı yoktu”

    Tilkinin camiye sabah namazı sonrası geldiğini söyleyen cami cemaatinden Ali Uçar, “Namazdan çıkınca hoca caminin içinde biraz daha Kur’an-ı Kerim okuyor. Gün doğuncaya kadar orada duruyor. Dış kapı da açık kalmış. Sadece camide hocanın ayakkabıları vardı, başka da ayakkabı yoktu. Ayakkabılardan birini alarak mezarlığa götürmüş. Hocamız da ayakkabıyı orada bulmuş. Horozu görünce ayakkabıyı bıraktı da öyle mi horozu aldı bilmiyorum.” dedi.

    Manisa’da, tilkinin camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada VİDEO

    “Yabani hayvanın bizi görünce kaçması lazım ama alıştılar galiba”

    Bahçede çalıştığı sırada tavukların kaçtıklarını gördüğünü söyleyen tavukların sahibi İsmail Karademir, “Ben bahçemde çalışırken tavuklar koşturarak yanıma geldi. Ben de arkasına baktım tilki geliyor. Bir baktım ki bizim ne horoz var ne tavuk var. Yakaladı mı diye düşünürken baktık horoz da tavuk da yok. Mahalleyi aradık bulamadık. Daha sonra mezarlığın içinde tilkiyi yine gördüm. Aynı tilki midir başka tilki midir bilmiyorum. Hocaya ‘Bizim tavukları gördün mü?’ diye sordum. O da ‘Benim ayakkabıyı da aldı götürdü’ diye bana görüntüleri gösterdi. Köyün içinde yabani hayvanın bizi görünce kaçması lazım ama alıştılar galiba.” diye konuştu.

    Manisa’da, tilkinin camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada #2


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