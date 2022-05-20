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Manisa'da tır, motosiklet sürücüsünü altına aldı
Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tırın sürücüsü motosiklete çarparak altına aldı. Motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Yiğit Aydoğdu ağır yaralandı.
- 20.05.2022 - 08:57
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir- Ankara kara yolu Ergenekon Kavşağı'nda 51 yaşındaki A.U.'nun kullandığı 10CAL 08 plakalı tır, 17 yaşındaki Yiğit Aydoğdu'nun kullandığı 45 AGJ 461 plakalı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tırın altına alıp yaklaşık 200 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Aydoğdu, ağır yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Aydoğdu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tır'ın sürücüsü kaçtı
DHA'nın haberine göre, kazanın ardından tırının kapılarını kilitleyip kaçan A.U.’nun yakalanması için polis çalışma başlattı.