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- Manisa'da topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçarken yakalandılar
Manisa'da topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçarken yakalandılar
Akhisar ilçesinde zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçmaya çalışan hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- İHA
- 12.12.2021 - 01:13
Manisa’nın Akhisar ilçesinde A.A. isimli çiftçiye ait zeytinliğe dadanan hırsızlar, topladıkları zeytinleri çuvala koyarak kaçmaya çalıştı.
3 KİŞİ YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, çuvaldaki zeytinlerle birlikte kaçmaya çalışan şüpheli A.O., S.A., ve T.G.’yi yakaladı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Çuvaldaki zeytinler A.A.’ya iade edilirken karakola götürülen şüpheliler buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.