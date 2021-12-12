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    Manisa'da topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçarken yakalandılar

    Akhisar ilçesinde zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçmaya çalışan hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 01:13
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    Manisa'da topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçarken yakalandılar

    Manisa’nın Akhisar ilçesinde A.A. isimli çiftçiye ait zeytinliğe dadanan hırsızlar, topladıkları zeytinleri çuvala koyarak kaçmaya çalıştı.

    3 KİŞİ YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, çuvaldaki zeytinlerle birlikte kaçmaya çalışan şüpheli A.O., S.A., ve T.G.’yi yakaladı.

    Manisa da topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçarken yakalandılar #1

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Çuvaldaki zeytinler A.A.’ya iade edilirken karakola götürülen şüpheliler buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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