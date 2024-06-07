Manisa'da trafik denetimi: 1 milyon 35 bin 798 TL ceza kesildi Polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimde, sürücülere toplamda 1 milyon 35 bin 798 TL ceza kesilirken, 37 araç ise trafikten men edildi.

İHA

Yurt genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik denetimleri devam ediyor.

Denetimlerin gerçekleştirildiği kentlerden biri de Manisa oldu.

Bin 169 araç denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, 05-06 Haziran tarihleri arasında 27 ekip ve 78 personelin katılımıyla motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

1 milyon 35 bin 798 TL ceza uygulandı

Yapılan denetimlerde, bin 169 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 398 araç ve sürücüsüne 212'si kask takmamak maddesinden olmak üzere toplam 1 milyon 35 bin 798 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

37 araç trafikten men edildi

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 37 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)