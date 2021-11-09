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    Manisa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

    Turgutlu ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 03:21
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    Manisa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir istikametine giden hafif ticari araç ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

    Bu sırada, yine Turgutlu yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme levhasına çarparak durabildi.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sürücülerin kimliklerinin henüz belirlenemediği kazada, hafif ticari araçlarda bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, Caner Şen (25), Sevgi Ayçelik (58) ve Kahraman Erdoğdu (60) yaralandı.

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    OTOBÜS YOLCULARI KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

    Otobüsteki 15 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. İki araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yoluna devam edemeyen otobüsten inen yolcular için otobüs firmasından yeni bir araç gönderildi.

    Polis ve jandarma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin ve sürücülerin kimliğinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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