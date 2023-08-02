Manisa'da trafik kazası: 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı Manisa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İzmir-İstanbul karayolunda seyir halindeki yabancı uyruklu E.T.'nin (35) kullandığı yabancı plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan M.G.'nin (62) idaresindeki araçla çarpıştı.

Kazada M.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.T. (30) Y.K. (6) ve L.T. (1) yaralandılar.

Sağlık durumları iyi

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarıyla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi.