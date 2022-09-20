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- Manisa'da traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
Manisa'da traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
Saruhanlı ilçesinde virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu, sürücü ezildi. Tonlarca ağırlığın altına kalan şoför, hayatını kaybetti.
- 20.09.2022 - 17:55
- Güncelleme : 20.09.2022 - 18:07
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Büyükbelen Mahallesi'nde ilerleyen Mustafa Arabolu kontrolündeki traktör, mahalle girişindeki virajda devrildi.
Sürücü traktörün altında can verdi
Kazada sürücü Mustafa Arabolu traktörün altında kalırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleriyle beraber itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tonlarca ağırlığındaki traktörün altında kalan Arabolu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Arabolu'nun cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.