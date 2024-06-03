Manisa'da üç farklı noktada yangın Kula ilçesinde Körez, Ayazören ve Kalınharman mevkisinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, toplam 50 dönüm alan zarar gördü.

DHA

Bugün saat 13.45 sıralarında Manisa'nın Körez, Ayazören ve Kalınharman bölgelerinde yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

2 ayrı bölgede daha yangın çıktı

Bu sırada Ayazören Mahallesi'nde ve Kalınharman mevkisindeki tarım arazilerinde de yangın başladı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile çok sayıda su tankerleri, orman araçları, belediye iş makineleri sevk edildi.

50 dönümlük alan zarar gördü

Üç farklı noktada çıkan ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlarda toplam 50 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)