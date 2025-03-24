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Manisa'da uyuşturucu taciri yakalandı

Manisa'da uyuşturucu taciri yakalandı Alaşehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla, Sarıgöl ilçesinden uyuşturucu ticareti için geldiği tespit edilen bir şahıs tutuklandı.