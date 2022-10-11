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    Manisa'da üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulunan şahıs cezaevinde

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu sattığı belirlenen, evinden ve üzerinden fazla sayıda madde ele geçirilen şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.
    • 11.10.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:00
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    Manisa'da üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulunan şahıs cezaevinde

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuya yönelik operasyon başlattı.

    Bu doğrultuda, ilçede uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 2 şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 1,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    Evinden de uyuşturucu çıktı

    Şahısların ifadesi üzerine uyuşturucu madde temin eden şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler, ikamette 20,24 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 2,30 gram esrar ele geçirildi.

    Cezaevini boyladı

    Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan İ.K. (33), sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Manisa da üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulunan şahıs cezaevinde #1


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