Manisa'da vatandaşları altın buldukları iddiasıyla dolandıran suç örgütü çökertildi Altın bulup, elden çıkarmak için uygun fiyatla satmayı vadeden suç örgütü jandarma tarafından çökertildi. Manisa merkezli 53 ayrı adreste 250 jandarma personelinin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa ve İzmir'de 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu “suç işlemek amacı ile örgüt kurdukları ve vatandaşları dolandırdıkları” tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı.

250 Jandarma personelinin katılımıyla Manisa merkezli 53 ayrı adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

"Altın bulduk, ara beni değerlendirelim"

Jandarma, şüphelilerin ev ve iş yerlerini de aradı.

Aramalarda çok sayıda sahte altın ve para, tabanca, av tüfekleri, uyuşturucu maddeler, içerisinde kişisel bilgilerin olduğu dokümanlar, dijital materyaller, bilgisayar, laptop, USB bellek, tablet, hard disk ve cep telefonları ele geçirildi.

Örgüt mensuplarının kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlara mesajla ulaşarak tesadüfen bulduklarını iddia ettikleri altınları elden çıkarmak maksadıyla uygun fiyata satmayı vadederek "Altın bulduk, ara beni değerlendirelim" dedikleri, mesaja karşılık veren vatandaşları da sahte altın satarak dolandırdıkları tespit edildi.

25 dolandırıcı tutuklandı

Gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halen adli işlemleri devam 14 şüphelinin olduğu ve operasyonda tutuklu sayısının artabileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan geniş çaplı operasyonla vatandaşları dolandıran suç örgütünün tamamen çökertildiği öğrenildi.