Manisa'da vinçte fenalaşan operatörü itfaiye kurtardı

İHA
Manisa'da itfaiye ekipleri, benzerine az rastlanır bir kurtarma olayını icra etti.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi yanında bulunan yurt inşaatında çalışan vinç operatörü çalıştığı esnada belinden rahatsızlanması sonucu vinçten inemeyerek durumu iş arkadaşlarına bildirdi.
İtfaiye merdiveni, en uzun haliyle vince yanaştırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen Kula İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekiplerin merdivenli araçla müdahalesi sonucu vinç operatörü kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Operatörün durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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