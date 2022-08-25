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    Manisa'da yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı

    Manisa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yangın söndürme tüpüne gizlenen 2 kilo 709 gram uyuşturucu ele geçirildi; 4 kişi ise gözaltına alındı.
    • 25.08.2022 - 16:46
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    Manisa'da yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa'da satışı yapılmak üzere ilçenin Muradiye Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı.

    Muradiye'de, belirlenen adreste yapılan aramada 20 yaşındaki S.Ö., 30 yaşındaki M.S., 41 yaşındaki M.A.K. ve 26 yaşındaki Y.E. yakalandı.

    Yangın söndürme tüpünden 3 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

    Adreste ve Y.E.'nin kullandığı araçta yapılan aramada, araç içi yangın söndürme tüpüne gizlenen 2 kilo 709 gram uyuşturucu, elektronik terazi takımı ve aparatlar, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Manisa da yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı #1


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