Manisa'da yaşlı adam, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Manisa'da yaşayan yaşlı bir adam, ağaçlarını budamak isterken canından oldu..
Bugün saat 16.00 sıralarında Salihli'nin kırsal Çamurhamamı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 çocuk babası Sabri Öztürk, Yanıktarla mevkisinde bulunan bahçesindeki ayva ağaçlarını budamaya geldi.
Ağaçtan düştü
Çıktığı ağaçta dengesini kaybeden Öztürk, metrelerce yükseklikten düştü. Öztürk'ten haber alamayan yakınları, bahçeye geldiğinde yerde yatarken buldu.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.