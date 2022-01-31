Manisa’da yaşlı kadın 300 bin lira dolandırıldı

80 yaşındaki bir kadın, FETÖ olaylarına karıştığı söylenerek 300 bin lira dolandırıldı. Yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli, şehir değiştirirken yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki F.D. isimli kadını arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı.

Kadına FETÖ olaylarına karıştığını söyleyen dolandırıcı, eve gelecek olan kişiye tüm paralarını teslim etmesi gerektiğini dile getirdi.

300 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Yaşlı kadın da eve gelen kişiye altın, Türk Lirası, dolar, euro cinsi toplam maddi değeri 300 bin lira olan tüm varlığını teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, emniyete müracaat ederek şikayetçi oldu.

TAKSİYLE KAYSERİ’YE DOĞRU GİDERKEN YAKALANDILAR

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği’nin yaptığı geniş çaplı çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak tespiti edilen A.N. (18) ve A.A.’nın (30), bir ticari taksiyle Salihli ilçesinden Kayseri’ye doğru seyir halinde oldukları belirlendi.

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

2 dolandırıcı, Aksaray girişinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Dolandırıcıların, dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.