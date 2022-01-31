Euro
14,92
-1.00%
Dolar
13,37
-1.00%
Altın
770,35
0.00%
Borsa
1996
0.00%
Bitcoin
500.200
-3.09%
BTXN Coin
31.18
-3.46%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Manisa’da yaşlı kadın 300 bin lira dolandırıldı

    80 yaşındaki bir kadın, FETÖ olaylarına karıştığı söylenerek 300 bin lira dolandırıldı. Yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli, şehir değiştirirken yakalandı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da yaşlı kadın 300 bin lira dolandırıldı

    Manisa'nın Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki F.D. isimli kadını arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı.

    Kadına FETÖ olaylarına karıştığını söyleyen dolandırıcı, eve gelecek olan kişiye tüm paralarını teslim etmesi gerektiğini dile getirdi.

    300 BİN LİRA DOLANDIRILDI

    Yaşlı kadın da eve gelen kişiye altın, Türk Lirası, dolar, euro cinsi toplam maddi değeri 300 bin lira olan tüm varlığını teslim etti.

    Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, emniyete müracaat ederek şikayetçi oldu.

    TAKSİYLE KAYSERİ’YE DOĞRU GİDERKEN YAKALANDILAR

    Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği’nin yaptığı geniş çaplı çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak tespiti edilen A.N. (18) ve A.A.’nın (30), bir ticari taksiyle Salihli ilçesinden Kayseri’ye doğru seyir halinde oldukları belirlendi.

    DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

    2 dolandırıcı, Aksaray girişinde yakalanarak, gözaltına alındı.

    Dolandırıcıların, dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.


    Görüş Bildir