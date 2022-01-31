Turgutlu ilçesinde mağazaya giren kadın, personelin olmadığı bölgede beğendiği tencereyi şalvarına saklayıp çaldı. O anlar kamerada.

Manisa Turgutlu ilçesi 7 Eylül Yolu'ndaki mağazaya gelen yaşlı kadın, gözüne kestirdiği tencereyi şalvarına koyarak çaldı.

Olayın ardından mağaza görevlileri, teşhir amacıyla sergiledikleri tencerelerden birinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

"BU TÜR HIRSIZLIKLAR ARTMAYA BAŞLADI"

Mağaza sahibi Önder Solhan (42), "15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor.

Manisa'da yaşlı kadın tencereyi şalvarına saklayıp çaldı VİDEO

"KENDİSİNİ İFŞA ETTİK BU ONA YETER"

Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona bu yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar." dedi.









