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    Manisa'da yeni yılın ilk kazası: 1 ölü 6 yaralı

    Manisa'da yeni yılın ilk kazası: 1 ölü 6 yaralı

    Alaşehir ilçesinde 2023 yılının ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
    • 01.01.2023 - 04:15
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    Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi yakınlarında, S.Ö. (21) idaresindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.G. idaresindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonet çarpıştı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Manisa da yeni yılın ilk kazası: 1 ölü 6 yaralı #1

    1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; kazada Furkan Öztürk (20) hayatını kaybederken S.Ö., M.Ç. (20), M.A. (21) S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonette yolcu olarak bulunan B.U. yaralandı.

    Kazada hayatını kaybeden Öztürk’ün cenazesi morga kaldırılırken yaralılar da ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da yeni yılın ilk kazası: 1 ölü 6 yaralı #2

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    Manisa da yeni yılın ilk kazası: 1 ölü 6 yaralı #5


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