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Manisa’da yılkı atları sokakta görüntülendi

Manisa’da yılkı atları sokakta görüntülendi

Caddelerde sürü halinde dolaşan ve hareketleri ile sokak hayvanlarını anımsatan yılkı atları, renkli görüntülere neden oluyor.