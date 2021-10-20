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- Manisa’da yılkı atları sokakta görüntülendi
Manisa’da yılkı atları sokakta görüntülendi
Caddelerde sürü halinde dolaşan ve hareketleri ile sokak hayvanlarını anımsatan yılkı atları, renkli görüntülere neden oluyor.
- İHA
- 20.10.2021 - 13:18
- Güncelleme : 20.10.2021 - 13:45
Manisa'nın Spil Dağı Mill Parkı'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, şehrin merkezine inmeye devam ediyor.
Son zamanlarda vatandaşların sokakta sıkça rastladığı yılkı atları, gün geçtikçe çoğalıyor.
SOKAK HAYVANLARI GİBİ DOLAŞIYORLAR
Doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak sokaklarda kedi köpek gibi dolaşan yılkı atları, görenleri şaşırtıyor.
Caddelere çıkan atlar, zaman zaman tariğin akmasına da neden oluyor.
Manisa’da yılkı atları sokakta görüntülendi VİDEO
ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKIYOR
Bu durumdan şikayetçi olmayan Manisalılar, atların geçmesini sabırla bekliyor.
Yılkı atlarının çöp konteynerlerinden ve otluk alanlardan beslenmeye çalışırken sürü halinde dolaşmaları ise ortaya renkli görüntüler çıkmasını sağlıyor.