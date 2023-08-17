Manisa'da yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4'ü çocuk, 21 yaralı Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün boş yakıt tankerine çarpması sonucu 4'ü çocuk toplam 21 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

DHA

Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı...

Manisa'da sabah saatlerinde seyir halinde olan 58 yaşındaki Hacı G.'nin kullandığı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Kudret Ç. yönetimindeki yakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazada, otobüsteki 4'ü çocuk, 21 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sürücü gözaltında

Tankerin boş olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Hacı G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.