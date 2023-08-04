Manisa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

İHA
Manisa’nın Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara kara yolunda Fahri Ö. (62) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü İzmir yönünden Ankara istikametine gitmekte olan İhsan K. (63) idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Arkut Z.K. (17), Selen F.K. (20) ve Adem Y. (52) çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık durumları iyi
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.