İHA
Manisa’da korkunç bir kaza yaşandı...
16 yaşındaki lise öğrencisi Hiva K., yolda yürürken karşı tarafa geçmek istedi.
Bu sırada karşı yönden gelen Ramazan B. yönetimindeki traktörün altında kaldı.
Vücudunda kırıklar oldu
Traktör ve römorkun üzerinden geçtiği Hiva K., ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
Kaza sonucu vücudunda kırıklar oluşan Hiva K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
O anlar kamerada
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan lise öğrencisinin traktör altında kaldığı kaza, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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