Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Ali Eren Uluğ, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde saat 13.30'da İzmir- Ankara karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yan yolunda kaza meydana geldi.

Ankara'dan İzmir yönüne gitmekte olan Mehmet B. (43) yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Eren Uluğ'a (74) çarptı.

Yaralının durumu ağır

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ali Eren Uluğ, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre; Uluğ'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı kaydedildi

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İncelemeler devam ediyor

Kamyonetin sürücüsü Mehmet B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Manisa'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı VİDEO









