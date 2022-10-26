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    Manisa'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı

    Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Ali Eren Uluğ, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 26.10.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 18:54
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    Manisa'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde saat 13.30'da İzmir- Ankara karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yan yolunda kaza meydana geldi.

    Ankara'dan İzmir yönüne gitmekte olan Mehmet B. (43) yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Eren Uluğ'a (74) çarptı.

    Yaralının durumu ağır

    Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ali Eren Uluğ, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre; Uluğ'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Kaza anı kaydedildi

    Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İncelemeler devam ediyor

    Kamyonetin sürücüsü Mehmet B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Manisa'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı VİDEO

    Manisa da yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı #1

    Manisa da yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı #2

    Manisa da yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı #3


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