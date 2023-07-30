Türkiye'de gıda güvenliğini sarsan bir olay yaşandı.
Mide bulandıran olayın adresi Manisa.
Akhisar ilçesindeki zeytin çiftliğinde çalışan bir işçi zeytinlerin saklandığı tanka çıplak girerek sepetleme yaptı.
Tepki çekti
Beğeni almak uğruna kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede gündem oldu.
Tepkiler ise art arda geldi.
Şüpheli yakalandı
Bunun üzerine emniyet ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.
İncelemenin ardından Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi.
Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenedi.
Tutuklandı
Zanlı, jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu "Eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını" savunmuştu.
Son olarak yeni bir gelişme yaşandı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.