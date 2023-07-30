Manisa'da zeytin tankına çıplak giren işçi tutuklandı Zeytin üretim çiftliğinde yaşanan ve sosyal medyada gündem olan işçi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AA

Türkiye'de gıda güvenliğini sarsan bir olay yaşandı.

Mide bulandıran olayın adresi Manisa.

Akhisar ilçesindeki zeytin çiftliğinde çalışan bir işçi zeytinlerin saklandığı tanka çıplak girerek sepetleme yaptı.

Tepki çekti

Beğeni almak uğruna kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede gündem oldu.

Tepkiler ise art arda geldi.

Şüpheli yakalandı

Bunun üzerine emniyet ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

İncelemenin ardından Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenedi.

Tutuklandı

Zanlı, jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu "Eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını" savunmuştu.

Son olarak yeni bir gelişme yaşandı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.