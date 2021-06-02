Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Akhisar-Manisa istikametinde gerçekleşen kazada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki 45 YA 0337 plakalı otomobil, Mehmet D. idaresindeki 45 AER 215 plakalı otomobile çarptı.

3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA

Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D.'nin aracı, aynı yönde seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki 45 M 6415 plakalı otomobile çarptı.

3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



