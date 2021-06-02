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- Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Akhisar-Manisa istikametinde gerçekleşen kazada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 02.06.2021 - 08:57
- Güncelleme : 02.06.2021 - 09:22
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki 45 YA 0337 plakalı otomobil, Mehmet D. idaresindeki 45 AER 215 plakalı otomobile çarptı.
3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA
Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D.'nin aracı, aynı yönde seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki 45 M 6415 plakalı otomobile çarptı.
3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı.
Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı VİDEO
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.