Manisa'daki denetimlerde 15 motosiklet trafikten menedildi
İHA

Güvenlik ekiplerince, plakasız ve tescilsiz motosikletlere yönelik denetimler sürüyor...

Bugün, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uluderbent Karakolu Bölgesinde Huzur Timi, 4’üncü Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve Uluderbent Jandarma Karakolu ekiplerince, plakasız ve tescilsiz ve sürücülerine yönelik yapıldı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Gerçekleştirilen denetimlerde, 14'ü tescilsiz motosiklet biri de haciz-yakalamalı toplam 15 motosiklet trafikten menedildi.

Ayrıca, 13 motosiklet sürücüsüne de 2918 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editör