Manisa'daki denetimlerde 15 motosiklet trafikten menedildi Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 14'ü tescilsiz biri de haciz-yakalamalı toplam 15 motosiklet ele geçirildi.

İHA

Güvenlik ekiplerince, plakasız ve tescilsiz motosikletlere yönelik denetimler sürüyor...

Bugün, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uluderbent Karakolu Bölgesinde Huzur Timi, 4’üncü Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve Uluderbent Jandarma Karakolu ekiplerince, plakasız ve tescilsiz motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Gerçekleştirilen denetimlerde, 14'ü tescilsiz motosiklet biri de haciz-yakalamalı toplam 15 motosiklet trafikten menedildi.

Ayrıca, 13 motosiklet sürücüsüne de 2918 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)