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    Manisa'daki evden 3 kilo esrar çıktı

    Jandarmanın eve düzenlediği operasyonda 3 kilo kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 14:59
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    Manisa'daki evden 3 kilo esrar çıktı

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, ortak istihbarat çalışmasıyla Çıkrıkçı Mahallesi'nde yaşayan M.A.A.'nın (39) evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

    3 KİLO KUBAR ESRAR YAKALANDI

    Operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 8 ayrı paket halinde alüminyum folyolara sarılı, satışa hazır toplam 3 kilo kubar esrar ile esrar içmede kullanılan pet şişeden yapılan 2 düzenek ele geçirildi.

    KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Evde olmadığı belirlenen M.A.A.'nın uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyen kardeşi M.A. (31) gözaltına alındı.

    Ev sahibi M.A.A. hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

    Manisa daki evden 3 kilo esrar çıktı #1

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