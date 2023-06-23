Manisa'daki fabrika yangını saatlerdir devam ediyor Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın saatlerdir kontrol altına alınamıyor.

AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan bir fabrikada dün saat 17.00 saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahalede bulunuyor.

Siyah dumanlar İzmir'den de görülüyor

Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor.

Yanan fabrikaya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada yangına ilk etapta Manisa'dan 20 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, "Ancak yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi ve şu an 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor" dedi.

"Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok"

Yangına müdahale edilen nokta sayısını arttırmak için iş makineleriyle yeni giriş noktaları açtıklarını dile getiren Karadeniz, "Başka bir fabrikaya sıçramaması için kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca fabrika sahasına daha çok yönden müdahale edebilmek için iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanallarını açarak itfaiye araçlarına farklı kollardan da müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok" diye konuştu.