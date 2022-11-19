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    Manisa'daki kazada ölen Buğra astsubay toprağa verildi

    İzmir'e ilerleyen otomobilin traktöre çarpması sonucunda araçta bulunan Astsubay Burak Kök hayatını kaybetti. Kök, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • 19.11.2022 - 14:35
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    Manisa'daki kazada ölen Buğra astsubay toprağa verildi

    Manisa'nın Kula ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Uşak'tan, İzmir yönüne giden Buğra Kök yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yöne giden Turgut Tomas (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.

    Pulluğa saplanan otomobilde Astsubay Buğra Kök ile annesi Hatice ve babası Ercan Kök (54) ve ablasının oğlu Metehan Dutar (3) ve traktör sürücüsü yaralandı.

    Kahraman asker kurtarılamadı

    Çağırılan ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Kök kurtarılamadı. Kök, dün Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Buğra Kök de dün hayatını kaybetti.

    Son yolculuğuna uğurlandı

    İşlemlerin ardından cenazesi baba ocağına getirilen Buğra Kök'ün Saltukova'daki evine Türk bayrağı asıldı. İzmir Karaburun'da görev yapan Kök'ün silah arkadaşları da tören üniformalarıyla arkadaşlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

    Annesinin yanına defnedildi

    Taziyeleri kabul eden Ercan Kök, göğsünde oğlunun fotoğrafını taşıdı. Buğra Kök’ün, Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri birlik taşıdı. Evinin önünde dualar okunup helallik alındıktan sonra götürüldüğü İstasyon Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kök, annesinin yanında toprağa verildi.

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