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    Manisa'daki lisede 60 öğrenci zehirlendi

    Meslek lisesinde öğle molasının ardından yedikleri yiyecekler nedeniyle rahatsızlanan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 17:35
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    Manisa'daki lisede 60 öğrenci zehirlendi

    Manisa'daki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında kantinden yiyecek aldıktan sonra rahatsızlandı.

    Çiğ köfte, ayran ve çorba tüketen öğrencilerden 60'ı, baş dönmesi beraberinde mide bulantısı yaşadı.

    ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

    Zehirlenme şüphesiyle okul yönetiminin ihbarı üzerine liseye çok sayıda ambulans gönderildi.

    İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

    Manisa daki lisede 60 öğrenci zehirlendi #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis soruşturma başlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere gıdalardan numune aldı.

    Manisa daki lisede 60 öğrenci zehirlendi #2

    Manisa daki lisede 60 öğrenci zehirlendi #3

    Manisa daki lisede 60 öğrenci zehirlendi #4

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