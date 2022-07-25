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Manisa’daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında

Manisa’daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında

Otluk alanda çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğünün tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.