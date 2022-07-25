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- Manisa’daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında
Manisa’daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında
- 25.07.2022 - 09:57
- Güncelleme : 25.07.2022 - 10:44
Manisa’nın Akhisar ilçesi Kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, tarım arazilerine ve ormana da sıçradı.
Ekipler yoğun çaba sarf etti
İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çabasına karşın alevler Şehitler ile Durasıl mahallerine ulaştı, takviye istendi.
20 hane boşaltıldı
12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi ve Kırkağaç'tan gelen 1 komando timinin müdahale ettiği yangın nedeniyle 20 evde oturan 40 kişi ile 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvan tedbir amacıyla tahliye edildi.
Hava kararınca da müdahale sürdü
Havanın kararması ile alevlere sadece 2 gece görüş kabiliyetine sahip helikopterle devam edildi.
Karadan müdahale ise hummalı bir şekilde sürdü.
Günün ilk ışıkları ile helikopter ve uçaklar, tekrar devreye girdi.
Hasar tespiti sürüyor
DHA'nın haberine göre alevler, saat 07.00 itibarıyla 13,5 saat sonra kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, metruk Çaltıkçukur Mahallesi'ndeki 7 boş ev ile 1 okul yangında zarar gördü.
Yangında ne kadar alanın zarar gördüğünün tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.