Manisa'daki ormanda patlamamış el bombası bulundu

Ormanda bulunan patlamamış el bombasının milli mücadele döneminden kaldığı tespit edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Yürüyüş yapan kişiler, metal bir cismi fark etti.

Ne olduğu anlayamadıkları metal cismi jandarmaya bildirdiler.

Milli mücadele dönemine ait

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin milli mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi.

İmha edilecek

Menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi.





