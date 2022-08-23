Petrol
97.4
0.95%
Euro
18.0085
0.17%
Dolar
18.128
0.35%
Altın
1.011
0.38%
Borsa
3111
0.00%
Bitcoin
389.634
-0.10%
BTXN Coin
5.40
-0.55%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Manisa'daki ormanlık alanda yangın: 5 dönüm kül oldu

    Soma ilçesinde alev alan orman, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.
    • 23.08.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'daki ormanlık alanda yangın: 5 dönüm kül oldu

    Manisa'da ormanlık alan alevlere teslim oldu.

    Soma ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 13.30 sularında yaşanan olayda alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

    Yangının fark edilmesi üzerine, bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

    Yarım saatlik mücadele sonucu söndürüldü

    Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    5 dönüm kül oldu

    İlk belirlemelere göre 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Manisa daki ormanlık alanda yangın: 5 dönüm kül oldu #1

    Manisa daki ormanlık alanda yangın: 5 dönüm kül oldu #2

    Manisa daki ormanlık alanda yangın: 5 dönüm kül oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Avrupa kömüre bel bağladı
    Ekonomi

    Avrupa kömüre bel bağladı

    Denizli'de domuz sürüsü şehre indi
    3. Sayfa

    Denizli'de domuz sürüsü şehre indi

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir