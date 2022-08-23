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- Manisa'daki ormanlık alanda yangın: 5 dönüm kül oldu
Manisa'daki ormanlık alanda yangın: 5 dönüm kül oldu
Soma ilçesinde alev alan orman, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.
- 23.08.2022 - 15:00
- Güncelleme : 23.08.2022 - 15:16
Manisa'da ormanlık alan alevlere teslim oldu.
Soma ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 13.30 sularında yaşanan olayda alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangının fark edilmesi üzerine, bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Yarım saatlik mücadele sonucu söndürüldü
Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
5 dönüm kül oldu
İlk belirlemelere göre 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.