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    Manisa'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

    Salihli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, yapılan araştırma sonucu evlerinde ölü bulundu.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:39
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    Manisa'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

    Manisa'nın Salihli ilçesinde Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Polis ekipleri ikamete giremeyince, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

    EŞLER ÖLÜ BULUNDU

    Ekipler, kapıyı kırarak içeri girerken yaşlı karı kocanın cansız bedenleri ile karşılaştı.

    OLAYDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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