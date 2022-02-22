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Manisa'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Salihli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, yapılan araştırma sonucu evlerinde ölü bulundu.
- İHA
- 22.02.2022 - 17:30
- Güncelleme : 22.02.2022 - 17:39
Manisa'nın Salihli ilçesinde Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri ikamete giremeyince, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
EŞLER ÖLÜ BULUNDU
Ekipler, kapıyı kırarak içeri girerken yaşlı karı kocanın cansız bedenleri ile karşılaştı.
OLAYDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.