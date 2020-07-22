Dolar
6.8519
0.4603%
Euro
7.9031
0.4933%
Altın
1856.76
0.8117%
Borsa
119047.65
0.8519%
G. Altın
410.006
1.5346%
Bitcoin
64148.45
0.0186%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Manisa'ya kaçan Eylem'den haber alınamıyor

    İzmir'den kaçarak annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe için arama çalışmaları başlatıldı.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 10:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'ya kaçan Eylem'den haber alınamıyor

    İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi.

    MANİSA'YA KAÇAN EYLEM KAYIP

    Annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü. Dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

    Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem'in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.

    Manisa'ya kaçan Eylem'den haber alınamıyor #1

    Manisa'ya kaçan Eylem'den haber alınamıyor #2

    Manisa'ya kaçan Eylem'den haber alınamıyor #3

    Manisa'ya kaçan Eylem'den haber alınamıyor #4

    Görüş Bildir