Manisa'ya kaçan Eylem'den haber alınamıyor

İzmir'den kaçarak annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe için arama çalışmaları başlatıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi.

MANİSA'YA KAÇAN EYLEM KAYIP

Annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü. Dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem'in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.