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    Maradona'nın tablosundan kokain çıktı

    Maradona'nın tablosundan kokain çıktı

    İstanbul Havalimanı'nda, ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın 12 tablosunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain bulundu.
    • AA
    • 23.12.2020 - 10:45
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 14:29
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    Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı 72 yaşındaki M.R'nin bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı.

    X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar, daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi.

    PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON LİRA

    Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkasına gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    İstanbul Havalimanı'nda Maradona'nın tablosundan kokain çıktı ViDEO

    Maradona tablo kokain

    Maradona tablo kokain

    Maradona tablo kokain

    Maradona tablo kokain

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