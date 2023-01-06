Değeri 100 bin lira olan ve zincirle bağlanan Musab Yiğit’e ait motosiklet, apartman bahçesinden çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin’de, Nur Mahallesi'nde bulunan bir apartman bahçesindeki Musab Yiğit'e ait motosikleti fark eden kimliği belirsiz şahıs, saat 03.30 sıralarında içeri girip motosikletin kilidini açtı.

Motosikletin bağlı olduğu zinciri de kıran şüpheli, aracı da alıp olay yerinden kaçtı. Sabah olunca hırsızlığı fark eden Yiğit, durumu polise bildirdi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“Hayretler içerisinde kaldım”

DHA’nın haberine göre; motosikletinin 100 bin TL değerinde olduğunu belirten Musab Yiğit, "Motoru her zamanki gibi park ettiğim yere bırakıp önce anahtarlayıp sonra da zincirledim. Sabah işe gidince fark ettim. Güvenlik güçlerine haber verdik, şikayette bulunduk. Motosikletin direksiyonu kilitliydi. Güvenlik kameralarını izlediğimizde şok geçirdik. Hayretler içerisinde kaldım." dedi.

Mardin’de, 100 bin TL’lik motosikletin çalınma anları kamerada VİDEO

